Некрасов Иван Леонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1810
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Марфа Иванова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно