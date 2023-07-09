Елякин Роман Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлякин Роман Ульянович

Елякин Роман Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Елякин Ульян Ивлиевич

Мать: Елякина Пелагея Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 10.09.1811

Дочь: Воронкова Феодора Романовна

Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 14.06.1814

Дочь: Елякина Акилина Романовна

Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1818

Сын: Капункин Семен Романович

Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822

Дочь: Елякина Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1824

Сын: Елякин Лев Романович

Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елякина Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елякина Ефимия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close