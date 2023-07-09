Елякин Роман Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: Елякин Ульян Ивлиевич
Рождение ребёнка
Около 10.09.1811
Дочь: Воронкова Феодора Романовна
Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 14.06.1814
Дочь: Елякина Акилина Романовна
Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1818
Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822
Дочь: Елякина Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1824
Сын: Елякин Лев Романович
Мать ребёнка: Елякина Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елякина Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елякина Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно