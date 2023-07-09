Елякина Пелагея Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина Пелагея Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Елякин Роман Ульянович

Отец ребёнка: Елякин Ульян Ивлиевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Елякин Феофан Ульянович

Отец ребёнка: Елякин Ульян Ивлиевич

Рождение ребёнка
Около 12.04.1814

Сын: Елякин Василий Ульянович

Отец ребёнка: Елякин Ульян Ивлиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елякин Ульян Ивлиевич

Смерть
Неизвестно