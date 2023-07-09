Елякина Пелагея Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Елякин Ульян Ивлиевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Елякин Ульян Ивлиевич
Рождение ребёнка
Около 12.04.1814
Отец ребёнка: Елякин Ульян Ивлиевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно