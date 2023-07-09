Елякин Ульян Ивлиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Елякина Пелагея Аникеевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Елякина Пелагея Аникеевна
Рождение ребёнка
Около 12.04.1814
Мать ребёнка: Елякина Пелагея Аникеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1830