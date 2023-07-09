Елякин Ульян Ивлиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякин Ульян Ивлиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Елякин Роман Ульянович

Мать ребёнка: Елякина Пелагея Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Елякин Феофан Ульянович

Мать ребёнка: Елякина Пелагея Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 12.04.1814

Сын: Елякин Василий Ульянович

Мать ребёнка: Елякина Пелагея Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елякина Пелагея Аникеевна

Смерть
Около 1830