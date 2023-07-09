Елякина Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.09.1811

Дочь: Воронкова Феодора Романовна

Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 14.06.1814

Дочь: Елякина Акилина Романовна

Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1818

Сын: Капункин Семен Романович

Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822

Дочь: Елякина Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1824

Сын: Елякин Лев Романович

Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елякин Роман Ульянович

Смерть
Неизвестно