Елякина Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.09.1811
Дочь: Воронкова Феодора Романовна
Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович
Рождение ребёнка
Около 14.06.1814
Дочь: Елякина Акилина Романовна
Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович
Рождение ребёнка
02.02.1818
Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович
Рождение ребёнка
Около 08.10.1822
Дочь: Елякина Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович
Рождение ребёнка
19.02.1824
Сын: Елякин Лев Романович
Отец ребёнка: Елякин Роман Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно