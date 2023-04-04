Трамбицкая (Кракау) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трамбицкая (Кракау) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кракау Александр Иванович

Мать: Кракау Анна Васильевна

Бракосочетание
29.05.1889

Муж: Трамбицкий Алексей Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Алексей Георгиевич Трамбицкий
Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Трамбицкий Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Трамбицкий Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Трамбицкий Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Трамбицкий Алексей Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дурдина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Трамбицкий Алексей Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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