Трамбицкая (Кракау) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кракау Александр Иванович
Мать: Кракау Анна Васильевна
Бракосочетание
29.05.1889
Супруг(-а): Алексей Георгиевич Трамбицкий
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Трамбицкий Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Трамбицкий Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
18.07.1904
Сын: Трамбицкий Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Трамбицкий Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дурдина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Трамбицкий Алексей Георгиевич
Смерть
Неизвестно