Трамбицкий Алексей Георгиевич
Место рожденияПолтавская губерния, Российская империя
Дата рождения10.02.1860
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.05.1889
Супруг(-а): Алексей Георгиевич Трамбицкий
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Трамбицкий Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Трамбицкая Мария Александровна
Рождение ребёнка
18.07.1904
Сын: Трамбицкий Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Трамбицкая Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дурдина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Трамбицкая Мария Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Академик архитектуры (1887). Преподаватель (с 1890), профессор АХ
Смерть
1922