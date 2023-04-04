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Трамбицкий Алексей Георгиевич

Место рождения

Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.02.1860

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.05.1889

Жена: Трамбицкая Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Алексей Георгиевич Трамбицкий
Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Трамбицкий Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Трамбицкая Мария Александровна

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Трамбицкий Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Трамбицкая Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дурдина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Трамбицкая Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Академик архитектуры (1887). Преподаватель (с 1890), профессор АХ
Смерть
1922
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