Кракау (Григорович) Анна Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецГригорович Василий Иванович1787 г.р.
МатьГригорович (Мартос) Софья ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кракау Александр Иванович08.04.1817 г.р.
Дети
Кракау Александр Александрович30.08.1855 г.р.
Кракау Василий Александрович07.12.1857 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1855
Сын: Кракау Александр Александрович
Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.12.1857
Сын: Кракау Василий Александрович
Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Трамбицкая (Кракау) Мария Александровна
Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1868
Сын: Кракау Константин Александрович
Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович
Смерть
Неизвестно