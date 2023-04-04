Кракау (Григорович) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кракау (Григорович) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорович Василий Иванович

Мать: Григорович Софья Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1855

Сын: Кракау Александр Александрович

Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1857

Сын: Кракау Василий Александрович

Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Трамбицкая Мария Александровна

Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1868

Сын: Кракау Константин Александрович

Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кракау Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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