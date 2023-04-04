Кракау (Григорович) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1855
Сын: Кракау Александр Александрович
Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1857
Сын: Кракау Василий Александрович
Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Трамбицкая Мария Александровна
Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1868
Сын: Кракау Константин Александрович
Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно