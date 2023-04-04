Кракау (Григорович) Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кракау (Григорович) Анна Васильевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Григорович Василий Иванович1787 г.р.
Мать
Григорович (Мартос) Софья ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кракау Александр Иванович08.04.1817 г.р.
Дети
Кракау Александр Александрович30.08.1855 г.р.
Кракау Василий Александрович07.12.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорович Василий Иванович

Мать: Григорович (Мартос) Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кракау Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1855

Сын: Кракау Александр Александрович

Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.12.1857

Сын: Кракау Василий Александрович

Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Трамбицкая (Кракау) Мария Александровна

Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1868

Сын: Кракау Константин Александрович

Отец ребёнка: Кракау Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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