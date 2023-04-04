Кракау Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1817
Дата смерти12.04.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1855
Сын: Кракау Александр Александрович
Мать ребёнка: Кракау Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1857
Сын: Кракау Василий Александрович
Мать ребёнка: Кракау Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Трамбицкая Мария Александровна
Мать ребёнка: Кракау Анна Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1868
Сын: Кракау Константин Александрович
Мать ребёнка: Кракау Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кракау Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
GR, Architekt 1.Bez. d. d. Kabinetts, Prof.d. Akad.
Смерть
12.04.1888
Похороны
Неизвестно