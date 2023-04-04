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Кракау Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1817

Дата смерти

12.04.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1855

Сын: Кракау Александр Александрович

Мать ребёнка: Кракау Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.12.1857

Сын: Кракау Василий Александрович

Мать ребёнка: Кракау Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Трамбицкая Мария Александровна

Мать ребёнка: Кракау Анна Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1868

Сын: Кракау Константин Александрович

Мать ребёнка: Кракау Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кракау Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
GR, Architekt 1.Bez. d. d. Kabinetts, Prof.d. Akad.
Смерть
12.04.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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