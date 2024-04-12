Кракау Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения30.08.1855
Дата смерти29.03.1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1855
Отец: Кракау Александр Иванович
Мать: Кракау Анна Васильевна
Бракосочетание
11.11.1885
Жена: Кракау Юлия Львовна
Супруг(-а): Александр Александрович Кракау
Рождение ребёнка
29.11.1887
Сын: Кракау Александр Александрович
Мать ребёнка: Кракау Юлия Львовна
Рождение ребёнка
24.07.1889
Сын: Кракау Виктор Александрович
Мать ребёнка: Кракау Юлия Львовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евгения Александровна
Мать ребёнка: Кракау Юлия Львовна
Рождение ребёнка
02.03.1894
Сын: Кракау Константин Александрович
Мать ребёнка: Кракау Юлия Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
первый русский электрохимик, профессор
Смерть
29.03.1909