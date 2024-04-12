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Кракау Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.08.1855

Дата смерти

29.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1855

Отец: Кракау Александр Иванович

Мать: Кракау Анна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.11.1885

Жена: Кракау Юлия Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Александр Александрович Кракау
Рождение ребёнка
29.11.1887

Сын: Кракау Александр Александрович

Мать ребёнка: Кракау Юлия Львовна

Рождение ребёнка
24.07.1889

Сын: Кракау Виктор Александрович

Мать ребёнка: Кракау Юлия Львовна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Кракау Юлия Львовна

Рождение ребёнка
02.03.1894

Сын: Кракау Константин Александрович

Мать ребёнка: Кракау Юлия Львовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
первый русский электрохимик, профессор
Смерть
29.03.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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