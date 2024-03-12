Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Родионова (Аксенова) Ефросинья Кононовна
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Рождение ребёнка
04.06.1894
Сын: Аксенов Григорий Кононович
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: (Аксенова) Анисия Кононовна
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Аксенов Василий Кононович
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Рождение ребёнка
15.07.1896
Дочь: Пыльнева (Аксенова) Мария Кононовна
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Рождение ребёнка
06.08.1898
Дочь: (Аксенова) Наталья Кононовна
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: (Аксенова) Анна Кононовна
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Рождение ребёнка
17.07.1908
Дочь: (Аксенова) Марина Кононовна
Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович
Смерть
Неизвестно