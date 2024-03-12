Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Конон Карпович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Аксенов Сидор Кононович

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Родионова (Аксенова) Ефросинья Кононовна

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Аксенов Григорий Кононович

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: (Аксенова) Анисия Кононовна

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Аксенов Василий Кононович

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Рождение ребёнка
15.07.1896

Дочь: Пыльнева (Аксенова) Мария Кононовна

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1898

Дочь: (Аксенова) Наталья Кононовна

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: (Аксенова) Анна Кононовна

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1908

Дочь: (Аксенова) Марина Кононовна

Отец ребёнка: Аксенов Конон Карпович

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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