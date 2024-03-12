Аксенов Григорий Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1894
Дата смерти04.12.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1894
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив |Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) |Шкаф без номера Ящик 88-А
Бракосочетание
09.11.1912
Военная служба
1916
Барановичи, Брестская область
244-й пехотный Красноставский полк
Рождение ребёнка
14.09.1918
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Аксенов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Аксенов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна
Рождение ребёнка
05.04.1930
Сын: Аксенов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Аксенова) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна
Смерть
04.12.1979