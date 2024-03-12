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Аксенов Григорий Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1894

Дата смерти

04.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1894

Отец: Аксенов Конон Карпович

Мать: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив |Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) |Шкаф без номера Ящик 88-А
Бракосочетание
09.11.1912

Жена: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
1916
Барановичи, Брестская область
244-й пехотный Красноставский полк
Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Аксенов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Аксенов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Аксенов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна

Рождение ребёнка
05.04.1930

Сын: Аксенов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Аксенова) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна

Смерть
04.12.1979

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