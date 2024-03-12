Аксенов Конон Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1855
Дата смерти09.05.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Аксенов Карп Исаевич
Мать: не указана
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Дочь: Родионова (Аксенова) Ефросинья Кононовна
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Сын: Аксенов Григорий Кононович
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Дочь: (Аксенова) Анисия Кононовна
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Сын: Аксенов Василий Кононович
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Дочь: Пыльнева (Аксенова) Мария Кононовна
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Дочь: (Аксенова) Наталья Кононовна
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Дочь: (Аксенова) Анна Кононовна
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна
Дочь: (Аксенова) Марина Кононовна
Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна