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Аксенов Конон Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1855

Дата смерти

09.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1855

Отец: Аксенов Карп Исаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Аксенов Сидор Кононович

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Родионова (Аксенова) Ефросинья Кононовна

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Аксенов Григорий Кононович

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: (Аксенова) Анисия Кононовна

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Аксенов Василий Кононович

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
15.07.1896

Дочь: Пыльнева (Аксенова) Мария Кононовна

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1898

Дочь: (Аксенова) Наталья Кононовна

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: (Аксенова) Анна Кононовна

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1908

Дочь: (Аксенова) Марина Кононовна

Мать ребёнка: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
09.05.1915
Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Воспаление легких

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