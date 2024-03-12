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Аксенов Сидор Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Аксенов Конон Карпович

Мать: Аксенова (Метелкина) Пелагея Елисеевна

Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 15-А
Бракосочетание
09.11.1913

Жена: Аксенова (Юдина) Анна Антоновна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
?.05.1917
203-й пехотный Сухумский полк 214 Зап. полк
Рождение ребёнка
08.10.1918

Сын: Аксенов Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Аксенова (Юдина) Анна Антоновна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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