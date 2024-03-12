Аксенов Сидор Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 15-А
Бракосочетание
09.11.1913
Военная служба
?.05.1917
203-й пехотный Сухумский полк 214 Зап. полк
Рождение ребёнка
08.10.1918
Мать ребёнка: Аксенова (Юдина) Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно