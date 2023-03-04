Клешнин Ермолай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Клешнин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Вшивцева (Клешнина) Екатерина Ермолаева
Мать ребёнка: Клешнина Стефанида Кирилова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Клешнина) Анна Ермолаева
Мать ребёнка: Клешнина Стефанида Кирилова
Смерть
1793