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Клешнин Ермолай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Клешнин Семён

Мать: Клешнина Соломония Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клешнина Стефанида Кирилова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Вшивцева (Клешнина) Екатерина Ермолаева

Мать ребёнка: Клешнина Стефанида Кирилова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Клешнина) Анна Ермолаева

Мать ребёнка: Клешнина Стефанида Кирилова

Смерть
1793

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