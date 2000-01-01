Вшивцева (Клешнина) Екатерина Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Клешнина) Екатерина Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Клешнин Ермолай Семёнович

Мать: Клешнина Стефанида Кирилова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Вшивцев Парфил Парфильев

Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин

Бракосочетание
24.01.1779 ст.

Муж: Вшивцев Перфилий Козмин

1779г. (свадьба) Касинское ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 40 из починка Касьяновского Ермила Клешнина
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Татьяна Перфильева

Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин

Рождение ребёнка
1784

Сын: Вшивцев Севастьян Парфильев

Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Перфильева

Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа Перфильева

Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Перфильева

Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин

Смерть
После 1795
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