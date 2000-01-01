Вшивцева (Клешнина) Екатерина Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин
Бракосочетание
24.01.1779 ст.
1779г. (свадьба) Касинское ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 40 из починка Касьяновского Ермила Клешнина
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Татьяна Перфильева
Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин
Рождение ребёнка
1784
Сын: Вшивцев Севастьян Парфильев
Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Перфильева
Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Перфильева
Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Перфильева
Отец ребёнка: Вшивцев Перфилий Козмин
Смерть
После 1795