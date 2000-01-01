Клешнина Стефанида Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнина Стефанида Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Вшивцева Екатерина Ермолаева

Отец ребёнка: Клешнин Ермолай Семёнович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Ермолаева

Отец ребёнка: Клешнин Ермолай Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клешнин Ермолай Семёнович

Смерть
После 1795
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