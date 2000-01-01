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Вшивцев Парфил Парфильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1841

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Вшивцев Перфилий Козмин

Мать: Вшивцева Екатерина Ермолаева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Дарья Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Вшивцев Аристарх Перфилович

Мать ребёнка: Вшивцева Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Клешнина Евдокия Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Антип Перфилович

Мать ребёнка: Вшивцева Екатерина Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Екатерина Лукьянова

Смерть
После 1841
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