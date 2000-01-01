Вшивцев Парфил Парфильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Дарья Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Вшивцев Аристарх Перфилович
Мать ребёнка: Вшивцева Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Клешнина Евдокия Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вшивцева Екатерина Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1841