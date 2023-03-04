Клешнина Соломония Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клешнин Семён
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Клешнин Семён
Рождение ребёнка
1737
Сын: Клешнин Ермолай Семёнович
Отец ребёнка: Клешнин Семён
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Клешнин Семён
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Клешнина) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Клешнин Семён
Смерть
1791