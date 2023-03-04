Клешнина Соломония Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнина Соломония Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клешнин Семён

Рождение ребёнка
1732

Сын: Клешнин Игнат Семёнович

Отец ребёнка: Клешнин Семён

Рождение ребёнка
1737

Сын: Клешнин Ермолай Семёнович

Отец ребёнка: Клешнин Семён

Рождение ребёнка
1742

Сын: Клешнин Сидор Семёнович

Отец ребёнка: Клешнин Семён

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Клешнина) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Клешнин Семён

Смерть
1791

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