Бабаковский Георгий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаковский Георгий Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1843

Отец: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Мать: Бабаковская Евдокия Васильева

Бракосочетание
23.01.1863

Жена: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова

м. 19 ж. 19
Рождение ребёнка
07.07.1865

Сын: Бабаковский Прокопий Егоров

Мать ребёнка: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова

Рождение ребёнка
16.05.1871

Дочь: Кочурова Гликерья Георгиева

Мать ребёнка: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова

Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Бабаковский Андрей Георгиев

Мать ребёнка: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова

Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Бабаковский Дмитрий Георгиев

Мать ребёнка: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова

Рождение ребёнка
26.10.1877

Дочь: Трусова Неонила Георгиева

Мать ребёнка: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаковский (борисов) Никифор Георгиев

Мать ребёнка: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова

Смерть
Неизвестно
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