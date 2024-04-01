Бабаковская (Чуркина) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаковская (Чуркина) Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуркин Василий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1837

Муж: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Федотова Ксения Анисмова

Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Рождение ребёнка
18.11.1839

Сын: Бабаковский Григорий Анисимов

Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Яков Григорьев Борисов
Рождение ребёнка
02.11.1843

Сын: Бабаковский Георгий Анисимов

Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Бабаковский Стефан Анисимов

Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Бабаковский Матвей Анисимов

Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Бабаковский Матвей 2? Анисимов

Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копотилова Александра Анисимова

Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Смерть
Неизвестно
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