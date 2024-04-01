Бабаковская (Чуркина) Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуркин Василий Иванов
Бракосочетание
25.01.1837
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Федотова Ксения Анисмова
Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев
Рождение ребёнка
18.11.1839
Сын: Бабаковский Григорий Анисимов
Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев
Яков Григорьев Борисов
Рождение ребёнка
02.11.1843
Сын: Бабаковский Георгий Анисимов
Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Бабаковский Стефан Анисимов
Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Бабаковский Матвей Анисимов
Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копотилова Александра Анисимова
Отец ребёнка: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев
Смерть
Неизвестно