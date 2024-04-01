Копотилова (Бабаковская?) Александра Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопотилова (Бабаковская?) Александра Анисимова

Копотилова (Бабаковская?) Александра Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабаковский Анисим Казак Р. Камышлова Григорьев

Мать: Бабаковская Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
20.04.1873

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Копотилов Петр Солдат Д. Бугровой, Соколовской Вол. Космин

Рождение ребёнка
12.03.1876

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Копотилов Петр Солдат Д. Бугровой, Соколовской Вол. Космин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копотилов Петр Солдат Д. Бугровой, Соколовской Вол. Космин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close