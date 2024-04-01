Копотилова (Бабаковская?) Александра Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1873
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Копотилов Петр Солдат Д. Бугровой, Соколовской Вол. Космин
Рождение ребёнка
12.03.1876
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Копотилов Петр Солдат Д. Бугровой, Соколовской Вол. Космин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно