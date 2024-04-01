Федотова (Бабаковская) Ксения Анисмова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
31.01.1860
Муж: Федотов Иван Федоров
М. 24 Ж. 22
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Федотов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Федотов Иван Федоров
Рождение ребёнка
13.12.1873
Дочь: Лукия Иванова
Отец ребёнка: Федотов Иван Федоров
Рождение ребёнка
31.03.1876
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Федотов Иван Федоров
Смерть
Неизвестно