Федотов Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Федотова Ксения Анисмова
М. 24 Ж. 22
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Федотова Ксения Анисмова
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Федотова Ксения Анисмова
Рождение ребёнка
13.12.1873
Дочь: Лукия Иванова
Мать ребёнка: Федотова Ксения Анисмова
Рождение ребёнка
31.03.1876
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Федотова Ксения Анисмова
Смерть
Неизвестно