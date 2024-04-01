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Федотов Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Федотов Федор Казак Р.Камышлова Дмитриев

Мать: Федотова Анна Захарова

Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Федотова Ксения Анисмова

М. 24 Ж. 22
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Федотов Мефодий Иванов

Мать ребёнка: Федотова Ксения Анисмова

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Федотов Терентий Иванов

Мать ребёнка: Федотова Ксения Анисмова

Рождение ребёнка
13.12.1873

Дочь: Лукия Иванова

Мать ребёнка: Федотова Ксения Анисмова

Рождение ребёнка
31.03.1876

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Федотова Ксения Анисмова

Смерть
Неизвестно
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