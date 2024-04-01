Бабаковская 1, Борисова 2 (Степанова) Феврония Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаковская 1, Борисова 2 (Степанова) Феврония Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

19.10.1909

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1813 г.р.

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Степанов Максим Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

Мать: Степанова Евдокия Никитина

Бракосочетание
23.01.1863

Муж: Бабаковский Георгий Анисимов

м. 19 ж. 19
Рождение ребёнка
07.07.1865

Сын: Бабаковский Прокопий Егоров

Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов

Рождение ребёнка
16.05.1871

Дочь: Кочурова Гликерья Георгиева

Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов

Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Бабаковский Андрей Георгиев

Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов

Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Бабаковский Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов

Рождение ребёнка
26.10.1877

Дочь: Трусова Неонила Георгиева

Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов

Бракосочетание
До 1891

Муж: Борисов Георгий (Егор) Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаковский (борисов) Никифор Георгиев

Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов

Смерть
19.10.1909
Вдова, 66 лет
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