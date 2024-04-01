Бабаковская 1, Борисова 2 (Степанова) Феврония Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти19.10.1909
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
23.01.1863
м. 19 ж. 19
Рождение ребёнка
07.07.1865
Сын: Бабаковский Прокопий Егоров
Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов
Рождение ребёнка
16.05.1871
Дочь: Кочурова Гликерья Георгиева
Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов
Рождение ребёнка
01.10.1873
Сын: Бабаковский Андрей Георгиев
Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов
Рождение ребёнка
24.10.1875
Сын: Бабаковский Дмитрий Георгиев
Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов
Рождение ребёнка
26.10.1877
Дочь: Трусова Неонила Георгиева
Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов
Бракосочетание
До 1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаковский (борисов) Никифор Георгиев
Отец ребёнка: Бабаковский Георгий Анисимов
Смерть
19.10.1909
Вдова, 66 лет