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Кочников Пётр Фомин

Место рождения

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кочников-Извеков Фома Михайлов

Мать: Кочникова Ирина Семёнова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кочников Яков Петров

Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Кочников Алексей Петрович

Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кочников Василий Петров

Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Федора Петрова

Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кочников Иван Петров

Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочникова Ксения Семёнова

Смерть
Неизвестно
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