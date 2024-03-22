Кочников Пётр Фомин
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кочников Яков Петров
Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кочников Алексей Петрович
Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Федора Петрова
Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кочников Иван Петров
Мать ребёнка: Кочникова Ксения Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно