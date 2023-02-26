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Кочникова Ирина Семёнова

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Место рождения

д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Семён Васильев

Мать: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
12.02.1850

Муж: Кочников-Извеков Фома Михайлов

с.Ревякино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1852

Сын: Кочников Тихон Фомин

Отец ребёнка: Кочников-Извеков Фома Михайлов

д.Дяглевка(Дяглево) г-на надворного советника Толмечева Перемышльского уезда Кумовской волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Кочников Пётр Фомин

Отец ребёнка: Кочников-Извеков Фома Михайлов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кочников Иван Фомин

Отец ребёнка: Кочников-Извеков Фома Михайлов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Фёкла Фомина

Отец ребёнка: Кочников-Извеков Фома Михайлов

Смерть
Неизвестно
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