Кочникова Ирина Семёнова
Место рожденияд.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Семён Васильев
Мать: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
12.02.1850
с.Ревякино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1852
Сын: Кочников Тихон Фомин
Отец ребёнка: Кочников-Извеков Фома Михайлов
д.Дяглевка(Дяглево) г-на надворного советника Толмечева Перемышльского уезда Кумовской волости Калужской губ.
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кочников Пётр Фомин
Отец ребёнка: Кочников-Извеков Фома Михайлов
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кочников Иван Фомин
Отец ребёнка: Кочников-Извеков Фома Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Фёкла Фомина
Отец ребёнка: Кочников-Извеков Фома Михайлов
Смерть
Неизвестно