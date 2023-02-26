Кочникова Ксения Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочникова Ксения Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кочников Яков Петров

Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Кочников Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кочников Василий Петров

Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Федора Петрова

Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кочников Иван Петров

Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочников Пётр Фомин

Смерть
Неизвестно
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