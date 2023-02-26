Кочникова Ксения Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кочников Яков Петров
Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кочников Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Федора Петрова
Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кочников Иван Петров
Отец ребёнка: Кочников Пётр Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочников Пётр Фомин
Смерть
Неизвестно