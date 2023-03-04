Митрохин Вячеслав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохин Вячеслав Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1954

Отец: Митрохин Дмитрий Егорович

Мать: Митрохина Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
06.05.1976

Дочь: Яшина Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Фомина Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Б. Маргарита

Мать ребёнка: Фомина Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно
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