Митрохин Вячеслав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1954
Рождение ребёнка
06.05.1976
Дочь: Яшина Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Фомина Наталья Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Б. Маргарита
Мать ребёнка: Фомина Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно