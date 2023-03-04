Фомина Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Отец: Фомин Александр
Мать: Фомина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1976
Дочь: Яшина Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Митрохин Вячеслав Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Б. Маргарита
Отец ребёнка: Митрохин Вячеслав Дмитриевич