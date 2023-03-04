Фомина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Фомин Александр

Мать: Фомина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1976

Дочь: Яшина Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Митрохин Вячеслав Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрохин Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Б. Маргарита

Отец ребёнка: Митрохин Вячеслав Дмитриевич

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