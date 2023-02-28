Яшина (Митрохина) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Митрохина) Светлана Вячеславовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1976

Отец: Митрохин Вячеслав Дмитриевич

Мать: Фомина Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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