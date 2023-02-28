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Яшина (Митрохина) Светлана Вячеславовна
Яшина (Митрохина) Светлана Вячеславовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
06.05.1976
Пол
Женский
Отец
Митрохин Вячеслав Дмитриевич
1954 г.р.
Мать
Фомина Наталья Александровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1976
Отец:
Митрохин Вячеслав Дмитриевич
Мать:
Фомина Наталья Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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