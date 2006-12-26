Бессонова (Серёгина) Екатерина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Серёгина) Екатерина Никаноровна

Место рождения

Озерна, Свердловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

17.01.1923

Дата смерти

26.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерна, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.06.1947

Дочь: Чиженькова Ия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.09.1948

Сын: Бессонов Олег Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.06.1950

Дочь: Горлищева Нина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.11.1951

Сын: Бессонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
26.12.2006
г.Новоузенск
Похороны
Неизвестно
г.Новоузенск
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