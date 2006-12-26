Бессонова (Серёгина) Екатерина Никаноровна
Место рождения
Дата рождения17.01.1923
Дата смерти26.12.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1923
Рождение ребёнка
26.06.1947
Дочь: Чиженькова Ия Васильевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.09.1948
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.06.1950
Дочь: Горлищева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1951
Сын: Бессонов Владимир Васильевич
Смерть
26.12.2006
г.Новоузенск
Похороны
Неизвестно
г.Новоузенск