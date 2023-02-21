Глухов Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Глухов Тимофей Степанович

Мать: Глухова Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Глухова Авдотья1 Ивановна

Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Глухова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Глухов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна

Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Глухова Авдотья2 Ивановна

Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Глухова Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Глухов Петр Иванович

Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
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