Глухов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Глухова Авдотья1 Ивановна
Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Глухова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна
Кухтино, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Глухова Авдотья2 Ивановна
Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Глухова Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Глухов Петр Иванович
Мать ребёнка: Глухова Наталья Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно