Глухова Наталья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Наталья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1791 и 1794

Дата смерти

31.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Глухова Авдотья1 Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Глухова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Глухова Авдотья2 Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Глухов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Глухова Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Глухов Петр Иванович

Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.01.1854
427922 Kukhtino, Udmurt Republic Russia
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