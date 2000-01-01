Глухова Наталья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1791 и 1794
Дата смерти31.01.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1791 и 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Глухова Авдотья1 Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Глухова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Глухова Авдотья2 Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Глухова Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Глухов Петр Иванович
Отец ребёнка: Глухов Иван Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.01.1854
427922 Kukhtino, Udmurt Republic Russia