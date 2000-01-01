Глухова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухова Авдотья

Глухова Авдотья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Глухов Емельян Тимофеевич

Отец ребёнка: Глухов Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Глухов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Глухов Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Глухов Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Глухов Тимофей Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close