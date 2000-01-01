Глухова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Глухов Емельян Тимофеевич
Отец ребёнка: Глухов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Глухов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Глухов Тимофей Степанович
Работа или профессия
Неизвестно