Глухов Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Глухов Емельян Тимофеевич
Мать ребёнка: Глухова (Хлебникова) Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Глухова (Хлебникова) Авдотья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Глухова (Хлебникова) Авдотья Тимофеевна
Смерть
1844