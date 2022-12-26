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Глухов Тимофей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Глухов Степан Тимофеевич

Мать: Глухова Федора Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова (Хлебникова) Авдотья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791

Сын: Глухов Емельян Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова (Хлебникова) Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Глухов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова (Хлебникова) Авдотья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Глухов Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Глухова (Хлебникова) Авдотья Тимофеевна

Смерть
1844

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