Гераскина (Безсонова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безсоновъ Филиппъ
Мать: Безсонова Ксения Исаева
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Гераскинъ Петръ
Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.04.1911
Сын: Гераскинъ Илья
Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.01.1912
Сын: Гераскинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Гераскина Ирина
Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.05.1916
Сын: Гераскинъ Иванъ
Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гераскинъ Федоръ