Гераскина (Безсонова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераскина (Безсонова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безсоновъ Филиппъ

Мать: Безсонова Ксения Исаева

Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Гераскинъ Петръ

Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Гераскинъ Илья

Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1912

Сын: Гераскинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1913

Дочь: Гераскина Ирина

Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1916

Сын: Гераскинъ Иванъ

Отец ребёнка: Гераскинъ Федоръ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гераскинъ Федоръ

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