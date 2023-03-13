Безсоновъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безсоновъ Леонтий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Безсоновъ Александръ
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Исаева
Рождение ребёнка
1889
Сын: Безсоновъ Яковъ
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Исаева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Безсоновъ Георгий
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Исаева
Рождение ребёнка
18.10.1898
Сын: Безсоновъ Кнстантинъ
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Исаева
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гераскина Наталья
Мать ребёнка: Безсонова Ксения Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безсонова Ксения Исаева