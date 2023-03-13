Безсонова Ксения Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Безсоновъ Александръ
Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Безсоновъ Яковъ
Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1896
Сын: Безсоновъ Георгий
Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ
Рождение ребёнка
18.10.1898
Сын: Безсоновъ Кнстантинъ
Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гераскина Наталья
Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безсоновъ Филиппъ