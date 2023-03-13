Безсонова Ксения Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Ксения Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Безсоновъ Александръ

Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1889

Сын: Безсоновъ Яковъ

Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ

Рождение ребёнка
1896

Сын: Безсоновъ Георгий

Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ

Рождение ребёнка
18.10.1898

Сын: Безсоновъ Кнстантинъ

Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гераскина Наталья

Отец ребёнка: Безсоновъ Филиппъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсоновъ Филиппъ

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