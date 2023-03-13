Гераскинъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гераскинъ Василий
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Гераскинъ Петръ
Мать ребёнка: Гераскина Наталья
Рождение ребёнка
12.04.1911
Сын: Гераскинъ Илья
Мать ребёнка: Гераскина Наталья
Рождение ребёнка
09.01.1912
Сын: Гераскинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гераскина Наталья
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Гераскина Ирина
Мать ребёнка: Гераскина Наталья
Рождение ребёнка
07.05.1916
Сын: Гераскинъ Иванъ
Мать ребёнка: Гераскина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гераскина Наталья