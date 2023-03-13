Гераскинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГераскинъ Федоръ

Гераскинъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гераскинъ Василий

Мать: Гераскина Гликерия Федорова

Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Гераскинъ Петръ

Мать ребёнка: Гераскина Наталья

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Гераскинъ Илья

Мать ребёнка: Гераскина Наталья

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1912

Сын: Гераскинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гераскина Наталья

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1913

Дочь: Гераскина Ирина

Мать ребёнка: Гераскина Наталья

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1916

Сын: Гераскинъ Иванъ

Мать ребёнка: Гераскина Наталья

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гераскина Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close