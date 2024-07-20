Золотарев Егор Филиппович 03.03.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарев Егор Филиппович

Место рождения

Починок Большой Тимошур, деревня Золотари, Починок Золотарский Глазовский район, Удмуртия

Дата рождения

03.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1864

Отец: Золотарев Филипп Васильевич

Мать: Золотарева Пелагия Антоновна

Починок Большой Тимошур, деревня Золотари, Починок Золотарский Глазовский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Константин Егорович

Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Афанасий Егорович

Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Золотарев Константин Егорович

Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна

Рождение ребёнка
12.05.1893

Сын: Золотарев Иван Егорович

Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна

Деревня Золотари, Глазовский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Золотарева Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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