Золотарев Егор Филиппович
Место рожденияПочинок Большой Тимошур, деревня Золотари, Починок Золотарский Глазовский район, Удмуртия
Дата рождения03.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1864
Починок Большой Тимошур, деревня Золотари, Починок Золотарский Глазовский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Константин Егорович
Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Афанасий Егорович
Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Золотарев Константин Егорович
Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна
Рождение ребёнка
12.05.1893
Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна
Деревня Золотари, Глазовский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Золотарева Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Золотарева Евфимия Филипповна
Смерть
Неизвестно