Золотарева Евфимия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Константин Егорович
Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Афанасий Егорович
Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Золотарев Константин Егорович
Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович
Рождение ребёнка
12.05.1893
Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович
Деревня Золотари, Глазовский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Золотарева Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович
Смерть
Неизвестно