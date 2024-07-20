Золотарева Евфимия Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотарева Евфимия Филипповна

Золотарева Евфимия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Константин Егорович

Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Золотарев Константин Егорович

Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович

Рождение ребёнка
12.05.1893

Сын: Золотарев Иван Егорович

Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович

Деревня Золотари, Глазовский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Золотарева Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Золотарев Егор Филиппович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.