Золотарев Константин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Золотарева Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Золотарева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
04.06.1909 ст.
Сын: Золотарев Александр Константинович
Мать ребёнка: Золотарева Евдокия Николаевна
Починок Золотарский, Починок Большой Тимошур
Смерть
Неизвестно