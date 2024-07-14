Золотарев Константин Егорович 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарев Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Золотарев Егор Филиппович

Мать: Золотарева Евфимия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Золотарева Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Золотарева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
04.06.1909 ст.

Сын: Золотарев Александр Константинович

Мать ребёнка: Золотарева Евдокия Николаевна

Починок Золотарский, Починок Большой Тимошур
Смерть
Неизвестно

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