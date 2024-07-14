Золотарева Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Золотарева Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Золотарев Константин Егорович
Рождение ребёнка
04.06.1909 ст.
Сын: Золотарев Александр Константинович
Отец ребёнка: Золотарев Константин Егорович
Починок Золотарский, Починок Большой Тимошур
Смерть
Неизвестно