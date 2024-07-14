Золотарева Евдокия Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарева Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарев Константин Егорович

Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Золотарева Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Золотарев Константин Егорович

Рождение ребёнка
04.06.1909 ст.

Сын: Золотарев Александр Константинович

Отец ребёнка: Золотарев Константин Егорович

Починок Золотарский, Починок Большой Тимошур
Смерть
Неизвестно

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