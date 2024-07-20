Золотарев Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Золотарев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Семён Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Павел Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1859 ст.
Сын: Золотарев Никита Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Починок Большой Тимошур или Золотарский
Рождение ребёнка
03.03.1864
Сын: Золотарев Егор Филиппович
Мать ребёнка: Золотарева Пелагия Антоновна
Починок Большой Тимошур, деревня Золотари, Починок Золотарский Глазовский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно