Золотарев Филипп Васильевич 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотарев Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Золотарев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Семён Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Павел Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарева Пелагия Антоновна

Рождение ребёнка
30.05.1859 ст.

Сын: Золотарев Никита Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Починок Большой Тимошур или Золотарский
Рождение ребёнка
03.03.1864

Сын: Золотарев Егор Филиппович

Мать ребёнка: Золотарева Пелагия Антоновна

Починок Большой Тимошур, деревня Золотари, Починок Золотарский Глазовский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно

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