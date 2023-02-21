Дагоберт 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дагоберт 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

652

Дата смерти

23.12.679

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
652

Отец: Сигиберт 3

Мать: Химнехильда

Рождение ребёнка
660

Дочь: Адела

Мать ребёнка: Матильда ( Мехтхильда)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: NN

Мать ребёнка: Гизела Разесская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирмина

Мать ребёнка: Гизела Разесская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигиберт

Мать ребёнка: Гизела Разесская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рагнетруда

Мать ребёнка: Матильда ( Мехтхильда)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротильда

Мать ребёнка: Матильда ( Мехтхильда)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизела Разесская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матильда ( Мехтхильда)

Смерть
23.12.679
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