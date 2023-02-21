Дагоберт 2
Место рожденияНе указано
Дата рождения652
Дата смерти23.12.679
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
652
Отец: Сигиберт 3
Мать: Химнехильда
Рождение ребёнка
660
Дочь: Адела
Мать ребёнка: Матильда ( Мехтхильда)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: NN
Мать ребёнка: Гизела Разесская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирмина
Мать ребёнка: Гизела Разесская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сигиберт
Мать ребёнка: Гизела Разесская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рагнетруда
Мать ребёнка: Матильда ( Мехтхильда)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротильда
Мать ребёнка: Матильда ( Мехтхильда)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гизела Разесская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матильда ( Мехтхильда)
Смерть
23.12.679