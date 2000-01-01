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Адела
Адела
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
660
Дата смерти
24.12.735
Пол
Женский
Отец
Дагоберт 2
652 г.р.
Мать
Матильда ( Мехтхильда)
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
660
Отец:
Дагоберт 2
Мать:
Матильда ( Мехтхильда)
Смерть
24.12.735
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