Адела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адела

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

660

Дата смерти

24.12.735

Пол

Женский

Отец

652 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
660

Отец: Дагоберт 2

Мать: Матильда ( Мехтхильда)

Смерть
24.12.735
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