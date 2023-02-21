Матильда ( Мехтхильда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матильда ( Мехтхильда)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

652 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
660

Дочь: Адела

Отец ребёнка: Дагоберт 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рагнетруда

Отец ребёнка: Дагоберт 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротильда

Отец ребёнка: Дагоберт 2

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дагоберт 2

Смерть
Неизвестно
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