Гизела Разесская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизела Разесская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пипин 3 короткий

Мать: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: NN

Отец ребёнка: Дагоберт 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирмина

Отец ребёнка: Дагоберт 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигиберт

Отец ребёнка: Дагоберт 2

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дагоберт 2

Смерть
Неизвестно
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