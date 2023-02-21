Гизела Разесская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пипин 3 короткий
Мать: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: NN
Отец ребёнка: Дагоберт 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирмина
Отец ребёнка: Дагоберт 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сигиберт
Отец ребёнка: Дагоберт 2
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дагоберт 2
Смерть
Неизвестно