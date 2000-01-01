Пипин 3 короткий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пипин 3 короткий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

714

Дата смерти

24.09.768

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
714

Отец: Карл мартелл

Мать: Ротруда трирская

Рождение ребёнка
748

Сын: Карл великий

Мать ребёнка: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берта

Мать ребёнка: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизела Разесская

Мать ребёнка: Бертрада лаонская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиль

Мать ребёнка: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гертруда

Мать ребёнка: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделаида

Мать ребёнка: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ротхайда

Мать ребёнка: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пипин

Мать ребёнка: Бертрада лаонская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карломан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.09.768
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