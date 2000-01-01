Пипин 3 короткий
Место рожденияНе указано
Дата рождения714
Дата смерти24.09.768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
714
Отец: Карл мартелл
Мать: Ротруда трирская
Рождение ребёнка
748
Сын: Карл великий
Мать ребёнка: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берта
Мать ребёнка: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизела Разесская
Мать ребёнка: Бертрада лаонская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиль
Мать ребёнка: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гертруда
Мать ребёнка: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аделаида
Мать ребёнка: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ротхайда
Мать ребёнка: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пипин
Мать ребёнка: Бертрада лаонская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карломан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.09.768